JUHTKIRI | Seedri ja Helme otsus oli arulage

Tootluse hüvitamise „lahendus“ tähendas, et fondide miinusesse jäämise korral on riigi kulu null, aga juba väikse plussi korral on hüvitamise kulu suurem kui laenu võtmise kulu. Helme ja Seedri arulageduse hüvitamise kulu võinuks palju suuremakski kujuneda, näiteks 1. detsembril olid fondid keskmiselt 12,6% ja 16. augustil 16,8%-ga plussis. Ühtlasi tegi Jüri Ratase valitsus selle lahendusega tünga neile, kes olid tänu oma tarkusele või õnnele valinud keskmisest paremat tootlust teeniva fondi – nemad saavad hüvitist isegi kuni poole vähem, kui oleks teeninud nende fond.

Vanu sotsiaalmeediapostitusi vaadates paistab, et pandeemia alguses oli toonane rahandusminister maailmalõpumeeleolus. „Vaadates, kuidas majanduskriis sõidab teist korda kümne aasta jooksul nagu muruniiduk üle kõigist sammastest, kõlab lausa piinlikult kogu see jutt, mida veel mõne nädala eest räägiti tulevikuks kõrvale panemisest,“ kirjutas ta 16. märtsil 2020. Võrreldes selle päevaga on Eesti pensionifondide indeks 17%-ga plussis ja Lehman Brothersi 2008. aasta 15. septembri pankrotist alates on pluss 40%.