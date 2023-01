Argo Virkebau ja Urmo Soonvald: sulgeme esmaspäevase paberlehe, veebis oleme lugejatega ikka iga päev, tund ja minut

Eelmise aasta mais kirjutas nõustamisfirma EY asejuht Hank Prybylski ajakirjas Forbes, et koroonapandeemia muutis erakordselt põhjalikult seda, kuidas me töötame, õpime, suhtleme ja ostleme. „Kuigi olulised suundumused, nagu kaugtöö laienemine, tarneahelahäired ja tarbijate eelistuste muutumine, on kestnud juba mõnda aega, andis koroonaviirus neile turbokiiruse. Põhimõtteliselt sai 2020. aastast digitaalse kiirenduse ajateljel 2025. aasta. Hea uudis on see, et suur osa põhitööst, mis on edukate digitaalse ümberkujundamise jõupingutuste jaoks ülioluline, juba juurdub,“ kirjutas ta mainekas äriajakirjas.