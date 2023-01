JUHTKIRI | Savisaare poliitikakool õitseb edasi

Läbirääkimiste üks pool oskas küsida ja teisel polnud kahju jagada. Häda on selles, et heldelt jagati Tallinna maksumaksja raha.

Näeme ilmekat tõestust sellest, mille pärast kirjutasime nii enne 2017. kui ka 2021. aasta kohalikke valimisi, et Tallinna valitsemisse on väga verevahetust vaja. On vaja, et linnavõimu ja Keskerakonna vereringe kasvõi korraks teineteisest eraldataks.