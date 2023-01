PÄEVA TEEMA | Kristjan Vanaselja: Eesti riigi tuksi keeramine pole relv ja rohi EKRE vastu

Kui Reformierakonna juhitav valitsus teostab sisuliselt samu poliitikaid, mida teeks EKREIKE, siis vabandust, aga mis vahet seal on? Populism, rahakülv, lõhestamine, stagnatsioon, kasvav riigivõlg – kõik need märksõnad kirjeldavad ühtmoodi nii tänast valitsust kui seda teist varianti. Erinevus on ainult selles, et tänase variandi puhul säilitab Reformierakond võimu.