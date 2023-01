„Romeo ja Julia“ on kahe Tartu teatri koostöölavastus. Tartu Uue Teatri noore lavastaja Elise Metsanurga tõlgenduses põimuvad Vanemuise väikese maja laval ühte sõna-, muusika- ja tantsuteater. See väide on veidi õrritav ja mänglev, aga las olla.