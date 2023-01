Kalle Muuli: Reformierakond hirmutab rahvast EKRE-ga, aga tegi ise täpselt seda, mida EKREIKE tahtis

See on muidugi suur tunnustus Isamaale. Kui ikka riigikogu suurima erakonna esindaja kinnitab, et kolm korda väiksem saadikurühm lihtsalt rammib riigikogus suuri reforme läbi, siis pole kahtlust, et Isamaas on sihikindlad ja sõnapidajad poliitikud, kellele võib tulevikuski loota.