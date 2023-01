ARVUSTUS | Kõik on võimalik, mees! Raamat elamisest, elada oskamisest ja elurõõmust

Jüri Lehtmetsaga puutusin ma esimest korda kokku aastaid tagasi, kui käisin Eesti puuetega inimeste kojas rääkimas meediast ja meediaga suhtlemisest. Muu hulgas käsitles koolitus ka seda, kuidas oma sõnum kõlama panna ja kuidas tulla toime meediasuhtluses aset leidva keerulise olukorraga. Koolituse juurde kuulus ka intervjuuharjutus, kus äsja kuuldud näpunäiteid sai samas ka praktikas telekaamera ees proovile panna. Jüri, kes oli üks minu koolitatavatest, oli teooriaosas üks aktiivsemaid küsijaid, ning kui enne praktilist teleintervjuud uurisin, kui teravaks võib selle küsitlemise jooksul minna, siis teatas Jüri, endal kelmikas säde silmis, et „ikka väga karmiks“. Praktilise intervjuuharjutuse jooksul sain teada palju Jüri diagnoosi ja hakkamasaamise kohta, aga ka selle kohta, kui tublilt Eesti lihasehaiged enda eest seisavad. Keeruliste intervjuuolukordadega tuli Jüri mängeldes toime ning terve õppeusutluse vältel valdas mind temaga suheldes tunne, et Jüri elu motoks on see, et kõik on võimalik – seda hoolimata haruldasest lihasehaigusest, mis kannab keerulist nime Duchenne’i lihasdüstroofia. See haigus avaldub juba varases lapseeas, kui kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel ilmnevad kõndimisraskused. Liikumisprobleemid süvenevad pidevalt ning juba teismeeas aheldab see suurema osa sündoomi all kannatajatest ratastooli.