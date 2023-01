Nördinud Poola esitas Saksamaale tõsise süüdistuse ja nõuab endiselt reparatsiooni

Poola välisministeerium teatas teisipäeval, et on saanud kätte Saksamaa ametliku vastuse, mis kinnitab, et Saksamaa ei kavatse alustada läbirääkimisi Poolale teise maailmasõja ajal põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Saksamaa valitsus rõhutas, et nemad peavad küsimust lõpetatuks, sest idabloki riikidele maksti reparatsiooni kohe sõjajärgsetel aastatel ja Poola loobus oma nõudest 1953. aastal.