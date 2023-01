Priidu Pärna: Tallinna tasuta ühistransport koos oma lüpsilehmade ülalpidamisega tuleb tallinlaste taskust

Tallinna linnatransport olla tasuta ja sellest käivad linnajuhid uhkusega maailmas jutustamas. Tegelikkus on, et ühistranspordi kasutajate arv kasvab visalt, liinid on ebaotstarbekalt korraldatud ja linnaeelarvest sellele kuluvad summad kasvavad igal aastal moodustades 2023. aasta linnaeelarvest juba 11% protsenti (130 miljonit transpordile 1,14 miljardilises eelarves).