Eesti peab lõppude lõpuks vabaks saama. Oleme teelahkmel, kus meie riik toimib praegu nii-öelda hübriidrežiimina, millegi demokraatia ja diktatuuri vahepealsena. Seda, et oleme poolvaba, näitab see, et meie partei sai praeguse riigikogu koosseisu ajal peaaegu kaheks aastaks valitsusse. Suutsime sel ajal mehetegusid korda saata! Et oleme samal ajal pooldiktatuur, tõestab selgesti see, kuidas süvariigi lõukoerad ja nende „uurimine“ meid võimult kukutasid. Olgem ausad: tegu oli riigipöördega.