Martin Herem: Putini külvatud vaen on leidnud viljaka pinnase. Isegi Venemaa kaotus Ukrainas ei lõpeta Vene ohtu Balti riikidele

Me ootame kõik Ukraina ja Venemaa sõja lõppu. Üldlevinud arusaam on, et selle sõja lõpetamiseks peab Vene Föderatsioon (VF) oma väed Ukraina territooriumilt välja viima. Sealhulgas Ida-Ukrainast ja Krimmist. Seda tahame ja loodame me kõik. Kujutame ette, et nii juhtubki. Milliseks kujuneb aga meie olukord siis? On mõned asjaolud, mis ei võimalda näha tulevikku liiga positiivses perspektiivis.