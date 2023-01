SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putini vaherahu korraldus näitab, et Venemaal on võhm väljas

Ukraina on suutnud efektiivse kaudtulega hävitada suurema osa Venemaa laskemoonaladudest, mis on HIMARS-ide laskeulatuses, ja see on põhjustanud suure mürsupõua eesliinil. Sõjalise eksperdi Aleksander Kovalenko sõnul on Venemaa ilma suure ülekaaluta suurtükitules võimetu edukat rünnakutegevust läbi viima.