PÄEVA TEEMA | Kadri Mägi-Lehtsi: diskrimineeriv terviseedendus tuleb lõpetada

Kuna maksumaksjaist tööealine elanikkond väheneb ja elanikkond vananeb, on oluline inimeste tööjõuturul aktiivsena hoidmine ka vanemas eas. Seda saab aga teha vaid siis, kui kasvab tervena elatud aastate arv. Kui tööandjad on motiveeritud (ja seda nad heade oskustega töötajate leidmise kriisis on) töötajate tervisesse investeerima, ei pea maksumaksja hiljem suuri ravikulusid kandma, sest väheneb haigestumine, kiireneb tööle naasmine ning väheneb ajutise töövõimetuse kompenseerimise vajadus.