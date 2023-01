Erakondades on naisi meestega võrdselt, ent tipp-poliitikasse jõuab neist murdosa

Eestis moodustavad rahvastikust 52,4% naised. Ja veel missugused naised! Näiteks 53% neist on kõrgharidusega, mis tähendab, et Eesti naised on ühed Euroopa haritumad. Samal ajal on üksnes kolmandik Eesti mehi kõrgharidusega. Riigikogus on aga 101 liikmest ainult 28 naissoost, ka omavalitsusjuhtide seas on selge meeste ülekaal.