Kohtumaterjalidest selgub, et Sepp kavatses sel 2021. aasta märtsipäeval tegelikult pussitada hoopis kolmandat last ja tolle ema, kelle kodu asus samas trepikojas. Seda põhjusel, et see kolmas laps, üks tüdruk, oli Sepa väitel teda ja tema elukaaslast poolteist tundi varem argpüksiks ja psühhiks nimetanud. Sepp tõi kohtus esile ka selle, et teda solvas samas piirkonnas elavate laste huligaanitsemine: mõni aeg varem oli tema akent kivide ja toore munaga visatud.