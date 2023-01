Taavi Tillmann: teeme praegustele 14-aastastele kingi – keelame neile ka suureks saades sigarettide müügi

Nüüd on vaja, et poliitikud ütleksid, et loome tervislikuma elukeskkonna, kus tervislikud valikud muutuvad lihtsamaks, mugavamaks ja tavainimestele kättesaadavamaks. Aastatel 1970–2010 langetas selline strateegia Soomes südamehaigustesse suremust 80%. Ka Eestis nägime sarnast langust vahemikus 1995–2015.