POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: vihkamise leiutamine. Miks arvata, et Putinit meie tüli Karpini pärast ei rõõmusta?

Näib, et eestlaste ajalooline kogemus peaks sellele viitama. Kas meil pole mitte kombeks kohelda mõistvalt kõiki eestlasi, olgu nad võidelnud natside või kommunistide poolel? Kas me ei pigista mitte paljude silmapaistvate poliitikute parteilise mineviku ees silma kinni? Ja kas mitte sellepärast, et me mõistame: kõik oli keerulisem, kui kõrvalt vaadates võib tunduda?