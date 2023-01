ARVUSTUS | Üha uuesti kannatav kapten Volkonogov. Hirmuäratavalt kõhe pilt suure terrori lõpupäevist

Detsembriks jõudis võrdlemisi arusaamatul moel ekraanidele „Tšaikovski naine“. Hinnatud lavastaja Kirill Serebrennikov on pälvinud Euroopas koduaresti tõttu tähelepanu ühe tuntuima dissidendina. Kuigi tema värskeim, Ukraina pahameeletormi saatel Cannes’is linastunud film valmis riigi rahata, pani sellele õla alla Roman Abramovitš, kes on multimiljardär, oligarh ja Putini liitlane ning keda Serebrennikov on avalikult kaitsnud. Eesti kinodest ajas moraalse selja sirgu üksnes Tartu Elektriteater, kes keeldus filmi kavva võtmast.