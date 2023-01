JUHTKIRI | Putinismi suhtumises valitseb üllatav peataolek

Vene jalgpallikoondise treeneri, Narvas sündinud Eesti kodaniku Valeri Karpiniga õhtustanud Eesti vutimehed on oma koosa kätte saanud ja küllap sellest mingid järeldused teinud. Ent kui meenutada, et umbes samamoodi on viimasel ajal libastunud teisigi avaliku elu tegelasi, tuleb nentida, et ebaõiglane on ainult neid materdada. Moraalne peataolek, kuidas käituda putinistlike sõprade-sugulastega, putiniste otse või kaude vaikides teenivate inimestega või üldse vene kultuuriga, on laiem.