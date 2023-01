Kui Euroopa Liidu kabinettide uste taga tehakse vastuvõetamatuid suuri otsuseid, millest laiem avalikkus saab teada alles siis, kui need juba tehtud, ei saa jäägu õlgu kehitama. Tõsi, Eestis on neid, kes arvavad, et targem on vait olla, sest otsused on juba tehtud ja „me ei saa enam midagi teha“. Selline suhtumine ei tohi muutuda valdavaks. Kui me näeme, et midagi on kapitaalselt valesti, tuleb seda öelda. Euroopas on kindlasti teisigi, kes meiega sarnaselt mõtlevad.