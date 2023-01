SMIT-i juht: me ei saa lubada endale samade probleemide lahendamiseks kümneid lahendusi

Mart Nielsen ütleb, et kriisidega on hästi hakkama saadud ja e-riik toimib. Läbi on mängitud ka stsenaariumid selleks, kui sajad tuhanded inimesed peaksid üle piiri tulema või kogu Eestis olema pikaajaline elektrikatkestus.

FOTO: Jaanus Lensment | Delfi Meedia