Üle tuhande taksoteenuse osutaja eesti keele oskus ei ole piisav

Sellest on ennegi kirjutatud, et Maardu on Tallinna järel populaarseim koht teenindajakaardi taotlemiseks. Seal väljastab erinevalt Tallinna munitsipaalpolitseist taksodokumente MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, mis ei kontrolli kaarti taotlevate inimeste keeleoskust, kuigi seadus näeb ette, et teenindajakaardi taotleja peab oskama vähemalt B1-tasemel eesti keelt. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ei soostunud vastama, miks nad ei kontrolli teenindajakaardi taotleja keeleoskust.