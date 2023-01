JUHTKIRI | Maksuküüru kadu on oravate au küsimus

Isamaalane Kalle Muuli ironiseeris möödunud nädalal EPL-i Arvamusveebis ilmunud artiklis, et Reformierakond läheb 2023. aasta valimistele jälle 2019. aasta lubadusega – tulumaksuküür on kaotamata ja kõigile ühesugune tulumaksuvaba miinimum kehtestamata, kuigi neli aastat on oldud riigikogu suurim erakond ja juhitud kahte valitsust. Tõepoolest, kehv lubaduste täitmise tulemuslikkus.