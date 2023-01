Kristjan Järvan: me ei tohi üheksatunnise elektrikatkestuse võimalusega leppida

Elering tunnistas 2022 aasta varustuskindluse analüüsis, et elektri varustuskindluse tagamine ei saa baseeruda vaid välisühendustel ja vaja on ka kodumaiseid juhitavaid tootmisvõimsusi. See on võrreldes Eleringi varasemate seisukohtadega suur samm mõistuse võidu suunas.