Saarlased on sagedaste katkestustega küll harjunud, aga kuidagi ei saa leppida, et nii jääbki. Kõik elektrikatkestuste kannatajad ootavad, et riik neid mõistaks, ja mis olulisem – midagi ka päriselt ette võtaks. Vähe on abi julgustavatest sõnadest ja vabandustest, sest sügavkülmikutes riknenud toitu ning muid kahjusid ja ebamugavust see ei korva.