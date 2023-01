Erihoolekande hädaolukord. Kohtuotsusega kinnisesse asutusse määratud ohtlikele patsientidele pole kohti

Need inimesed on ohtlikud endale või teistele. Kohus on otsustanud, et nad peaksid olema kinnises asutuses järelevalve all – ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel. Ent eelmise aasta lõpust on tekkinud olukord, et kohtuotsuseid pole võimalik täita, sest erihoolekandeteenuse osutamiseks pole vabu kohti.