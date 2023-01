PÄEVA TEEMA | Risto Abel: ärikinnisvaras on tulemas vaakum. Uued kinnisvaraprojektid on suure riskiga

Need, kes täna väidavad, et turul toimuv nende tegevust ei kõigusta, püüavad ilmselt hoida optimistlikku fooni, mille tuules realiseerida kätte jäävaid positsioone. Kuid 2023. aasta toob kinnisvaraturul vaakumi ja ülepakkumise – on aeg ausateks vestlusteks ja tihedaks koostööks.