„Süsteem on kokku varisenud.“ Briti kiirabitöötajate streigile järgnevad õdede ja arstide omad

Streigilaine puudutab jaanuaris veel paljude teiste elualade esindajaid, ent kõige pakilisem on Briti tervishoius toimuv kriis. Streigile eelnes terav sõnasõda meedikute ja ministrite vahel, ehkki valitsusest tulevate märkide järgi on peaminister Rishi Sunaki valitsus hakanud kiirabitöötajate soovidesse suhtuma paindlikumalt. Ettevõtlusminister Grant Shapps mõistis streigijuhtide käitumise hukka, süüdistades neid patsientide elude ohustamises ja tsiviliseeritud ühiskonna reeglite eiramises. Aktsioonis osaleva ametiühingu Unison juht nimetas Shappsi omakorda valetajaks ja kinnitas, et streigiaegse töökorralduse järgi on eluohtlike juhtumite puhul kiirabi kohalejõudmine tagatud. Sellegipoolest tekitas streik viivitusi nii kõnede vastuvõtmises kui ka brigaadide päralejõudmises ning tervishoiuamet NHS palus kiirabi poole pöördumist vältida, kuni see on vähegi võimalik.