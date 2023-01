Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk kiidab heaks, et viimasel ajal on eesti keelest ja selle jätkusuutlikkusest üha rohkem kõneldud. Ta toetab ka haridusminister Tõnis Lukase (Isamaa) ettepanekut tuua tagasi taksojuhtide ja kullerite keelenõue. Tomuski hinnangul see neid inimesi tööturult minema ei viiks, vaid suunaks nad keelt õppima.