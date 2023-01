JUHTKIRI | Kohtuvaidlused ei tohi aastaid venida

Kui Tartu maakohus ta mullu 14. detsembril õigeks mõistis, ütles munitsipaalpoliitik Kajar Lember: „Ma ei ole võimeline uskuma, et sellises kaasuses on Eesti vabariigi kohtus võimalik süüdi jääda.“ Ent nüüdseks on selge, et prokuratuur ei jäta jonni ja tahab Lemberile tõestada, et see on võimalik, sest on kohtu otsuse vaidlustanud.