Ükski suhe ei pea olema kivisse raiutud. Mitte ükski suhe ei peaks olema selline, kus üks pool pidevalt mõtleb, et tahaks minema.

Sõna „lahutus“ seostub peamiselt abikaasade otsusega, et on aeg pöörata elus uus lehekülg. Tuginegu see otsus siis ühe või mõlema poole tunnetele.