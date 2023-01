„Loodan, et Anatoli ei saa aru kõigest, mis toimub. Muidu oleks veel kohutavam“

Ta on just viinud üheksa-aastase Sofia kooli ja neljase Simoni lasteaeda. „Simonil oli pärast seda, kui veetis Eestis jõulupuhkuse, raske lasteaiaga harjuda ja emmest lahti lasta, sest eelmine aasta, kui lapsed olid Eestis ja mina siin, on jätnud oma jälje: poiss kardab, et ma ei tule tagasi. See hirm on talle ajusoppi jäänud.“