VIDEOÜLEVAADE | Soledaris toimuva kohta tulevad vastukäivad teated, õhukaadrid näitavad karme lahinguid

Teisipäeval nimetas Wagneri juht Jevgeni Prigožin linna juba vallutatuks, ent ukrainlaste sõnul lahingud siiski jätkusid. Ehkki Prigožin rääkis Ukraina kaitsjate sissepiiramisest ja ohtrate vangide võtmisest, ei osutunud kumbki väide tõeks. Küll aga paistab praeguse info põhjal, et suurem osa linnast on Vene vägede käes. President Volodõmõr Zelenskõi kinnitusel jätkub linna kaitsmine, ent asula on valdavas osas purustatud. Satelliidipiltide võrdlusi näeb lähemalt siit.