Putin vahetas oma sõjakäigul juba jälle väejuhte. Mida sellest arvata?

Avalikkuses räägib president Vladimir Putin, et sõda kulgeb plaanipäriselt ja pikaajaline kurnamissõda ongi olukord, mida Vene võimud ootasid. Komandöre aga ei vahetataks, kui nad oma tööga Putini arvates hästi hakkama saaksid. Dvornikovi ametissesaamisele varakevadel eelnes Venemaa häbistav taganemine Kiievi alt ja mujalt Põhja-Ukrainast. Tema vallandamine toimus veidi pärast Harkivi oblastis saadud sügisest lüüasaamist ning samal päeval, kui Krimmis lendas õhku Kertši sild. Ent kui Dvornikovi aega jäi vähemalt Mariupoli ja Sjevjerodonetski vallutamine, siis Surovikini ajal on teatatud vaid tagasiminekutest. Valusamate uudiste seas on Hersoni loovutamine ja aasta alguse raketirünnak Makijivkas, kus kantud kaotusi oli sunnitud kajastama ka Vene ametlik meedia.

Iseasi on, kui palju saab süüdistada komandöri, et Putini soovid teostatavad ei ole. Nii Lääne, Ukraina kui Vene vaatlejad leiavad üldiselt, et Surovikin tegutses eelkäijatega võrreldes ratsionaalsemalt. Lääne luureallikate väitel hakkas president temalt esimest korda saama sõja kohta realistlikumat infot, ehkki see võis Surovikini mainet Putini silmis samal ajal kahjustada. Hersoni linna loovutamist peeti pärast Dnepri sildade purustamist üldiselt mõistlikuks sammuks ja Harkivi all nähtud kaos seekordsel taandumisel ei kordunud. Surovikin alustas ka Ukraina taristu masspommitamist, mis kurnab sealset õhutõrjet ja tsiviilühiskonna vastupanuvõimet.