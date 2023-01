KULTUURIBIIT | Muusiku ja helilooja Tuulikki Bartosiki playlist

„Playscapes“ vinüüli saab osta kontserdilt ja kõigist suurematest plaadipoodidest ning Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest üle Eesti. 21. jaanuaril ilmub album digitaalselt üle maailma.

Brigitta Davidjantsi pikk intervjuu Tulikki Bartosikiga ilmus 6. jaanuari LP-s.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Tuuliki Bartosik nii (kogu valikut järjestikku saab kuulata siit):

Nils Frahm - Fundamental values

Nils Frahmi võin kuulata igal ajal ja igast asendist, tema muusika ei väsi üllatamast. Lemmikalbum temalt on Tripping with Nils Frahm.

Hania Rani – Live from Studio S2

Mu viimase aja kõige tihedam muusikaline kaaslane kõrvaklappides. Sain lõpuks Haniaga ka isiklikult tuttavaks ja tema maagilist live nautida. Hanias on midagi sakraalset, mis puudutab kohe otse südant ja hinge, nii tema muusikas kui ka inimesena lihtsalt suheldes.

Four Tet - Parallel

See album aitab rahuneda ja mõtteid koondada.

Jan Blomqvist - A bridge over novocaine

Kui olen kurb, siis kuulan Jan Blomqvisti, selles on mingi kurblik rõõm, mis aitab kurbust paremini taluda. Mulle meeldivad tema teravad tekstid, millele kohe ei keskendugi, sest biit on nii mõnus, aga lähemal kuulamisel hakkad nende tõsidusest aru saama ja kaasa mõtlema. Lemmikalbum temalt on Live in Munich.

Metallica - The One

Vana hea turvaline lugu ja sound. Toob jalad maapeale tagasi.

Glenn Gould - Glenn Gould's U.S. Television Debut: Bernstein Conducting Bach's Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Gould on mu lemmik Bachi tõlgendaja. See konkreetne film on lihtsalt geniaalne koos Bernsteini seletustega ja Gouldi isikupärase mänguga.

Symbio „Rising“ Live at Manifestgalan, Stockholm - Hurdy-gurdy & accordion

Uus ja värske sound, mis meenutab natuke akustilist varianti Avicii muusikast, aga samas viib kuhugi uutele radadele. Uue põlvkonna reibas ja lootustandev muusika.

Rammstein - Adieu