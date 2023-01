JUHTKIRI | Küpseb omavalitsuskriis. Tarvis on uusi reforme

Rõuge ja Põhja-Sakala vald – tõenäoliselt saab see loetelu tänavu lisagi – on pankrotiohus. Haldusreformi kuuendaks aastapäevaks on selge, et kestvat õnne see meie kohalike omavalitsuste õuele ei toonud. Osas vägisi liidetud valdades valitseb tunne, et polnud üürikestki õnne.