EPL ROOTSIS | Stockholm ägab kriminaalide põlvkonnavahetuse käes, noorimad jõugu liikmed on 14–15-aastased

Kui liita kokku kõikide naaberriikide – Norra, Taani ja Soome – mullused surmaga lõppenud tulistamised, saab kokku kümme hukkunut. „Meil on suur probleem ja me ei ole suutnud sellega seni midagi peale hakata, see läheb ainult hullemaks,“ tunnistab auhinnatud Rootsi krimireporter Diamant Salihu.