Vanglast vabanenud kodakondsuseta sarivägistajat pole võimalik riigist välja saata

Ühe noore naise vägistamine ja tapmine, ühe poisi vägistamine, ühe alaealise teismelise tüdruku vägistamine, veel ühe noore naise vägistamine – Andrei Buketovi paturegister ei jäta kahtlustki, et seadusi järgida pole talle passinud. Teda on karistatud ka vägistamiskatse, varguse ja avaliku korra rikkumise eest. 2003. aastast trellide taga istunud Buketov sai mullu sügisel oma karistuse kantud. 12. oktoobrist on ta saanud vabalt Eestis ringi kõndida.