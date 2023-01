ÜLEVAADE Haiti kriis ja jõuguvägivald on pretsedenditu isegi kohalike standardite järgi. Milline on olukord ja mis saab edasi?

Lõppeva nädala alguses sai läbi Haiti viimase kümne ametisoleva senaatori ametiaeg, mis tähendab, et Kariibidel asuvas riigis ei ole enam ühtegi seaduslikult valitud rahvaesindajat. Samal ajal on riik silmitsi terve komplekti katastroofidega, mille seas on näljahäda, kooleraepideemia, hävitav jõuguvägivald, kütusepuudus ja majanduskollaps.