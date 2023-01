NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: maailma võimsuselt teine armee tahtis võita NATO-t, aga teele jäi Soledar

Eilne päev möödus taas kord õuduses ja leinas. Ukraina raketirünnakute järel ka minule väga kallile Dnipro linnale on elumaja tabamisel pühapäeva pärastlõunastel andmetel hukkunud juba 25 inimest. 72 inimest on haavatud, kaasa arvatud 13 last, kuid maja varemete alt on veel kuulda ellujäänute hääli ja päästetööd jätkuvad.