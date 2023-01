Oliver Nääs: on normaalne, et inimesel on enda tarbeks mõõdukas kogus kanepit

„Hakkame aga kohe pihta, teie tunnihind on ju nii kõrge, et ega aega pole raisata.“ Eesti mõjukaim advokaat Oliver Nääs (36) muigab. „No see ei ole esimene kord, jah, kui ma seda nalja kuulen.“ – „Ja naljakas on ilmselt ainult esimesed viissada korda?“ – (Muie süveneb.) „Just nimelt.“ – „Ja need esimesed viissada korda on muidugi juba ammu möödas?“ Nääs noogutab.