PÄEVA TEEMA | Lauri Läänemets: on aeg valida, kas paarkümmend lisaeurot kuus maksudeks või privaatkoolid ja erameditsiin

Riik on aastakümneid jätnud inimeste heaolu ja toimetuleku nähtamatu käe hoolde ja see on tuumpõhjus, miks nõnda paljud oma riiki enam ei usalda. Tänane hinnatõus on äratuskell ja reaalsus, kus isegi tugevad keskklassi pered seisavad silmitsi palgavaesusega. Kõik kriisid jagavad jõukust ümber ning erand pole ka tänane olukord, sest tuhande euro ostujõud on aastaga vähenenud 200 euro võrra. Mida väiksem sissetulek, seda karmimalt see meie peresid ja inimesi lööb.