Eesti inimene peab meditsiiniimet kaua ootama. Uued ravimid jõuavad patsiendini hiljem kui teistes Euroopa riikides

See tähendab, et kui uued ravimid saavad müügiloa ja tulevad turule, peame meie ootama Euroopa keskmisest kauem, et need jõuaksid haigekassa soodusnimekirja. Kui Saksamaal on soodusnimekirjas 92% turul saada olevaid ravimeid, siis Eestis ainult 26%, näitab Euroopa ravimitootjate ja -assotsiatsioonide ühenduse (EFPIA) uuring.