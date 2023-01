PÄEVA TEEMA | Arto Aas: sotside loogika järgi maksustame inimesed oimetuks ja kompenseerime samast maksutulust

„Nähtamatu käsi“ on taganud palgatöölistele inflatsioonist kordades kõrgema sissetuleku ja tassib riigieelarvesse usinalt maksuraha, mida on sotsiaalse turvavõrgu kudumiseks kasutatud. Kohati on sotsiaaltoetustega mindud lausa nii kaugele, et see on võtnud inimestelt motivatsiooni tööle minna. Jõukust saab aga kasvatada ainult tööd tehes ja ettevõtlusega tegeledes, mitte olemasolevat vara ringi jagades.