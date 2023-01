Kadri Mägi-Lehtsi: surm digiriigis või digiriigi surm? Lahendus oleks digitaalne patsienditestament

Ent sageli kuuleb arstidelt, et lähedased ei ole ühel meelel, kus ja kuidas memm või taat surra soovis. Seega lükatakse ta viimaseid hingetõmbeid tegema haiglavoodisse. Eestis saab küll teha notariaalse patsienditestamendi, mida täita on lähedaste arvamusest olenemata meditsiinitöötajale kohustuslik. Kuid mis kasu on testamendist, kui see ei jõua õigel hetkel tervishoiutöötajani? Juba aastaid tagasi on juristid teinud ettepaneku luua vastav võimalus e-tervisesüsteemis.