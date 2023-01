PÄEVA TEEMA | Yana Toom: hooldekodude võrgustikku ei tohi kujundada ärimeeste suva järgi. Riik peab võtma vastutuse

Ja see, et loetud kuude jooksul ei suudetud arvukaid kitsaskohti kõrvaldada, pole üllatav, vaid poliitikute surve tulemus. Kampaania korras saab küll võita valimisi, aga riiki juhtida siiski ei saa. Nii et esimene kriitikanool läheb nendele, kes selgelt lubasid – ja paraku luiskasid –, et suvest saab iga pensionär lisatasuta hooldekodu koha.