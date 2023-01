Jüri Ross: olen ettevõtja, kuid toetan astmelist tulumaksu. Teisiti enam edasi ei saa

Soovime ju, et Eesti oleks võrreldav Põhjamaadega. Selleks aga tuleb riigis läbi viia olulisi muudatusi, et jõuaksime nendega samale tasemele. Alustada võiks tulumaksumuudatustega, sest just eraisikute tulumaksus ongi Eesti ja Põhjamaade vahel suured käärid.