Läänemets: kui kriis kätte jõuab, on elanikkonna kaitsmiseks hilja

Uute julgeolekupoliitika aluste eelnõu on kooskõlasturingil kõik kinnitused saanud ja tõenäoliselt kinnitab selle 19. jaanuari istungil ka valitsus. Tõsi, siseminister Lauri Läänemets allkirjastas Eesti julgeolekupoliitika aluste kooskõlastuskirja eeltingimusega. Nimelt sellega, et dokumenti lisatakse mittesõjalise elanikkonna kaitse tegevussuund, millele määratakse mahus 0,5% SKP-st püsirahastus. See on siis lisaks siseministeeriumi iga-aastasele eelarvele. Vähemalt alul võttis see partneritel nina krimpsu. Reformierakonnast viidati, et eelmise aasta lisarahastusega sai siseministeerium juba julgelt pool protsenti juurde.