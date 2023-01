Lõuna-Lätisse Jēkabpilsi jõudes ei saa kohe arugi, et seal võiks just olla linna viimase poole sajandi suurim kliimakatastroof. Umbes Rakvere-suuruse linna serval teevad sportlased suusaringe, tänavatel jalutavad perekonnad ja kauplused on avatud.