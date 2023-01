Eestlased USAs | Võrumaa mees aitas tüki Eesti kultuuri Broadway'le tuua: laulva revolutsiooni sõnum on siin aktuaalne!

New Yorgis elaval eestlasel Valev Laubel on täita huvitav roll: ta aitab maailmakuulsatele lavadele tuua laulvast revolutsioonist kõnelevat muusikali. „Ma arvan, et see sõnum - tulla kokku läbi laulu, mitte viha - on see, mis pakub ameeriklastele huvi!“